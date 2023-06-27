Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Пригожин спровокував Захід на відвертість
OPINION

Пригожин спровокував Захід на відвертість

Ігор Гулик
27 червня, 2023 вiвторок
20:05
Погляд Ігор Гулик

У світі не готові до сценарію раптового розпаду Росії

Після симуляційної демоверсії перевороту у путінській Росії, здійсненої "кухарем Путіна" та його головорізами з ПВК Вагнера, ми дізналися чимало цікавого. І про те, що диктатор, над іміджем якого працювала ціла армія політтехнологів десятки літ, по суті, диктатор лише у межах Садового кільця, і про те, що російська армія – вже друга у Росії, і про те, що у Московії все можна купити, — бодай за 4 млрд доларів.

Але найцікавіше, як на мене, відкриття, — реакція Заходу. Тобто тих, хто для Путіна і російського народца – призвідник української авантюри, а для нас – надійний союзник у боротьбі з, м'яко кажучи, не зовсім здоровими сусідами.

Читайте також: Ляльководи Пригожина готові здати Путіна?

Тут теж цілий пласт одкровень і зізнань. Почну з того, що уряд Британії зізнався у тому, що не готовий до сценарію раптового розпаду ерефії. "Ми думали, що все це буде відбуватися поступово. Про несподіваний "марш на Москву" не йшлося", - заявив, зокрема, колишній військовий аташе Британії у Москві Джон Форман.

Отож тепер, на думку британських високопосадовців, слід зосередитися і на плануванні нового виклику – розвалу конгломерату зліплених до купи регіонів під назвою Російська Федерація, і що найголовніше, — ядерної держави, смертоносний потенціал якої розкиданий ледь не на 1/6 земної суші.

Звісно, прикро, що навіть дуже обачних британців нічого не навчили уроки історії. Прикро й те, що креативні мислителі та стратеги Заходу, здатні, здавалося б, прорахувати найфантастичніші сценарії розвитку людської цивілізації, не звертали увагу на дрібниці схожого штибу. Утім, чомусь те, що загал вважає непорушними константами, зазвичай, підкидає свиню у найневідповідніший для цього момент. Так було не тільки з СРСР, правонаступницею якого і "хоронителькою" совкових "цінностей" подає себе Росія. Так було, фактично з усіма імперіями, — от тільки тяглість їхнього розпаду корелювалося із загальною, так би мовити, швидкістю тодішнього часу.

Непрямим підтвердженням того, що до "прикрого непорозуміння" з можливим розпадом РФ неготові у й США, стало повідомлення про те, що вашингтонські очільники негласно застерігали Київ не завдавати ударів по російській території під час "рейду" новоявленого Корнілова. Мовляв, на фронті користайте з моменту, як вам заманеться, але утримайтеся від "бавовни" у самій Росії.

Це дипломатично пояснюють небажанням демонструвати підтримку будь-кого з учасників "конфлікту", але чомусь мені видається, що каталізувати процес з непередбачуваними наслідками у Пентагоні чи ЦРУ були просто не готовими.

Читайте також: Пригожин може повторити похід на Москву з Білорусі

Я вже не кажу про "обережність" європейських очільників, реакція яких на пригожинський "переворот" була звично яловою. Гадаю, що якби цими днями путінський режим упав, і в Росії стартував би некерований процес "параду суверенітетів" та громадянської війни, то для стратегів з Берліна, Парижа чи Рима він став би чимось на кшталт "найбільшої геополітичної катастрофи століття". Тим, чим був розпад СРСР для Путіна, за його ж зізнанням…

Але чого вимагати від "головнокомандувачів", офіцери яких з вибухом повномасштабної війни в Україні масово понесли своїм командирам рапорти про звільнення? Як це було у бундестазі. Атож, — вони ж і не припускали, що професія військовика передбачає участь у бойових діях, хай навіть ілюзорну. Даруйте, — а хто дав право таким людям оцінювати темпи контрнаступу ЗСУ? А таких оцінок останнім часом все більшає…

Переконаний, що і в самій Росії давно усвідомили фатальність своїх перспектив. У всякому випадку, там активізувалися так звані продавці страху. До прикладу, член наукової ради при Раді безпеки РФ Сергій Караганов опублікував уже другу статтю про те, що Росія буде змушена завдати ядерного удару по Європі. "Те, що ми відмовляємося від можливості її (ядерної зброї.Авт.) застосування у всіх ситуаціях, окрім як у разі смертельної небезпеки для самої держави, мені здається легковажним".

Читайте також: Марш Пригожина як трейлер громадянської війни

Досі неактивний у сфері публіцистики (радше, пропаганди), один із засновників "Валдаю", близький до Путіна та Патрушева "академік" вимагає, щоб "Захід просто "відвалив" і не заважав Росії та світу йти вперед". І цілком адекватний для визнаного "гуру" російських інтелектуалів висновок про наслідки ядерного апокаліпсиса: "Переможців не судять, а рятівникам дякують".

Але мені здається, що нагнітання страху перед іншими – це лише спроба втамувати власний внутрішній страх. Бо що може бути жахливішим для рафінованих імперців як втрата імперського статусу і пихи? Ситуація, за якої ти відчуватимеш себе миршавим і ницим, — таким, яким досі вважав "чєрнь".

Але, сподіваюся, крига скресла, і політичні заяви Заходу про усвідомлення можливості краху Росії як державного та територіального утворення втіляться у конкретні стратегеми. І переконаний, що саме ЗСУ спонукатимуть наших партнерів сприйняти розвал путінської імперії як даність, як безперечний факт.

Бо ж не Пригожиним єдиним…

Про автораІгор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Світ
Росія
Захід
Війна з Росією
Перемога України
Заколот Вагнера
Євген Пригожин
Читайте також:
Аліна Левченко Богдан Торохтій
27 червня, 2023 вiвторок
Дружина "слуги" Торохтія придбала квартиру та приміщення в курортному містечку Болгарії під час війни, - Bihus.Info
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
27 червня, 2023 вiвторок
Вагнерівці стали першими, хто збив Іл-22: їх у РФ не більше 10 одиниць, - Ігнат
Шахтар, Ігор Йовічевіч
27 червня, 2023 вiвторок
Президент "Шахтаря" визначився з новим головним тренером команди, - ЗМІ
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.68
    Купівля 36.68
    Продаж 37.42
  • EUR
    Купівля 40.26
    Продаж 41.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
27 червня
20:54
Ексклюзив
Андрій Іллєнко
У РФ скоро буде друга серія після заколоту Пригожина - масштабніша та жорсткіша, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
20:47
РФ ударила ракетами по Краматорську: поцілили в заклад харчування
20:46
Вікторія Сюмар: законопроєкт 9342 не вирішує питання 30 тисяч, бо уряд просто "переписав" свою постанову, але вдалося вирішити частину інших проблем
20:37
Секретар РНБО Олексій Данілов
Данілов: питання нашої перемоги — це питання фрагментації Росії
20:23
До України прийде ще 4 HIMARS
Боєприпаси та техніка на $500 млн: США оголосили новий пакет допомоги Україні
20:13
Оновлено
Джоан-Фейбі Бежура, Європейські ігри-2023
Золото в кульовій стрільбі, 4 медалі в муай-таї, срібло у стрибках у воду та бронза з фехтування. Як Україна виступає 27 червня на Європейських іграх-2023
20:08
Бен Воллес
Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ, - Бен Воллес про контрнаступ ЗСУ
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 489 дня війни: ЗСУ прорвали оборону у Бахмутському районі, ворог звозить поранених у дитсадки та школи
19:55
Ексклюзив
сквер пам'яті в Кременчуці
У Кременчуці відкрили сквер пам'яті жертв російського удару по ТЦ в 2022 році, - депутат міськради
19:52
ЗСУ за день уразили 6 ЗРК та 4 райони зосередження ворога, — Генштаб
19:51
обмін полоненими
У російському полоні перебувають 126 українських жінок
19:43
На Тернопільщині росте захворюваність на COVID-19
Україна 1 липня скасовує карантин і надзвичайний стан через COVID-19
19:16
на фото: ліквідація ворога
У районі Курдюмівки на Донеччині ЗСУ розгромили батальйон росіян і пробили оборону: ліквідовано до 35 ворогів
19:15
Збір активістів Жовтої Стрічки у Криму
Активісти руху "Жовта Стрічка" провели таємні збори на вершині в Криму
18:59
ВАКС
ВАКС стягнув з російського авіавиробника активи на понад $4 млн, які вони передали ДП "Антонов"
18:55
Південна Корея
Мешканці Південної Кореї стануть на рік молодшими
18:43
Оновлено
Кременчук
РФ атакувала Полтавщину ракетами X-22: поранено дитину в Кременчуцькому районі, є влучання у дачний кооператив
18:31
Рятувальники гасять пожежу у ТЦ "Амстор" в Кременчуці
Роковини трагедії в Кременчуці: як Comfy, Укрзалізниця, Ferrexpo працюють зі смертями співробітників
18:19
Таїсія Гайда
У Львові потрібні донори крові для лікування вінницької волонтерки, яка отримала опіки 70% тіла
18:08
OPINION
Вадим Денисенко
У перевороті Пригожина немає переможців
18:07
Київ, Майдан Незалежності
З нагоди Дня Конституції для киян і гостей столиці проведуть безплатні екскурсії
17:50
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр
Наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають уже 4-й день, у Бахмут ще не зайшли, - Маляр
17:45
Віталій Кличко
З посад звільнили очільників двох райадміністрацій Києва, Кличку та ще сімом посадовцям оголошено догани
17:45
Android
Google вперше за 4 роки оновив логотип операційної системи Android
17:39
Представник Китаю в ЄС Фу Цун
Посол Китаю в ЄС про підтримку кордонів України 1991 року: "Не розумію, чому б і ні"
17:30
Оновлено
Тігран Оганнісян та Микита Ханганов
У Бердянську відбудеться прощання з неповнолітніми партизанами, яких убили російські снайпери
17:21
Ексклюзив
Євген Пригожин
Пригожин хотів курувати інститут ПВК та стати на одну сходинку з Шойгу чи керівництвом ФСБ, - експерт UIF Тишкевич
17:19
Єнс Столтенберг
Столтенберг ще на рік залишиться генсеком НАТО, - Euractiv
17:12
Олександр Лукашенко
Лукашенко заявив, що вагнерівці не охоронятимуть російську ядерну зброю в Білорусі
16:58
Оновлено
Євген Пригожин
Лукашенко підтвердив прибуття Пригожина до Білорусі
16:42
Каховська ГЕС, підтоплення
ЄС передасть Україні 500 генераторів для потреб постраждалих від підриву Каховської ГЕС районів
16:42
Привид Києва, який тримає наше небо: Порошенко передав авіаційній бригаді вантажівки для зенітних установок
16:35
Латвія
Латвія продовжила тимчасовий захист для українських біженців
16:29
У Києві протестували автоматизовані системи доступу до укриттів
16:26
Київ метро
У Києві на час літніх канікул проїзд для школярів буде платним
16:25
Андрій Ярмоленко
Ярмоленко повернувся до київського "Динамо"
16:18
Росіяни обстріляли Запорізьку область: загинула людина, шістьох поранено
16:11
Стартова ціна — понад $50 тис.: на аукціон виставлять светр принцеси Діани
16:10
Матеуш Моравецький
Польща робить усе, аби не допустити аварії на Запорізькій АЕС, – Моравецький
16:01
OPINION
Петро Олещук
У Путіна вже переписують історію пригожинського путчу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV