1. Путін виступив і обіс*ався. Чому власне він виступав? Бо ситуація породила страх в суспільстві. І цілий блок питань. Перше, рівень захищеності. Виявилось, що можна промаршувати країною, займати без бою міста, збивати літаки, і ніхто не міг цього зупинити. Друге — відповідальність. Виявляться, за це все — не буде ніякої відповідальності. Ні фізичної - “мочити в сортирі”, ні юридичної. Вбиваєш 13 пілотів і йдеш собі геть. Третє, виявилось, що “всемогутній цар”, не зміг нічого протиставити своєму колишньому кухарю. Виявилось, що впродовж довгого часу дебоширства Пригожина — Путін нічого не робив. А коли кухар попер на Москву, — зробив заяву і втік.

Ні, на що з цього Путін не відповів. Хоча смисл виступу міг бути тільки в цьому. Цей виступ насправді буде мати ще гірші наслідки чим його відсутність.

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2. Пригожин і Вагнер в Білорусі. Відстань між Мінськом і Москвою - 718 км. За день у РФ Пригожин пройшов 400 км. Ситуація в Білорусі набагато гірша, чим у РФ. З тієї простої причини, що в них існує чимало суб’єктів спроможних замінити бацьку. Опозиція слабка, але організована. Протестний потенціал великий.

Тепер дивимося на таку історію. ЗСУ проривають фронт і завдають удари, як і передбачав Пригожин. Шойгу і Герасімов не звільнені. Багато загиблих, або попадають в котел. Путін і "друзі" є фактично винними в цьому. Які дії Пригожина? Інший сценарій. Білоруси знову розхитуються. Для чого Пригожину бацька? Він може його скинути ще легше, чим налякав Путіна. А тоді розпочати похід на РФ маючи всі ресурси Білорусі. Фантастика? А те, що сталось в суботу, для вас таким не було?

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Зрештою, опитування ІКАР показує, що 50% росіян вважають, що своєю критикою Пригожин хотів виправити помилки у війні.

3. І ще одна ситуація, є дуже складною для Путіна. Залишити Шойгу — повісити на себе відповідальність, за будь-яку кризу на фронті. Бо провал на фронті стає провалом Путіна, який залишив Шойгу. Не залишити — доповнити й так чашу несправедливості непокараного бунту Пригожина і виконати його вимогу. Фактично, проявити ще одну слабкість.

Як я казав, у РФ тільки все починається.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист