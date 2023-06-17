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Пригожина можуть відправити на фронт і там вбити, а списати на Україну, - Фейгін

17 червня, 2023 субота
14:05
Війна з Росією путін пригожин

Діяч російської опозиції, колишній депутат Держдуми Марк Фейгін вважає, що російські генерали планують нейтралізувати Пригожина

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Пригожина можуть відправити на фронт і там вбити, а списати на Україну. Легко буде списати вбивство Пригожина: він приїхав на фронт, а там ракети вдарили. І, можливо, ця фейкова історія з Делімхановим є репетицією цього. Ми бачимо, що в зоні сфери Пригожина є кілька генералів - Суровікін, з яким у нього компліментарні стосунки, Мізинцев взагалі перейшов до нього працювати з посади заступника міністра оборони з постачання й тилу, ще кілька прізвищ називають. Тобто якась група навколо Пригожина була. Я думаю, все це пов'язано з коштами й ще якимись інтересами", - підкреслив Фейгін.

За словами опозиціонера, Пригожин виводить свої частини з Бахмута на переформування, що це є свідченням того, що Пригожин випадає з гри.

"Особливість апарату РФ полягає в тому, що коли людина стає "радіоактивною", від неї "фонить", і від неї усі миттєво тікають. Пригожин вже наближається до такого стану. Конфліктів у нього багато, ворогів у нього багато, а друзі - не стійкий складник у цій системі стосунків. Пригожина ніхто не прикриє, якщо командування, генералітет виторгували списання в нуль Пригожина в Путіна. Захищати Пригожина ніхто не кидатиметься, він свій функціонал виконав. Від нього вже мало чого очікують, оскільки зеків брати заборонили. З фронту, з важливих ділянок, з Бахмута він вже виводить свої частини, ймовірно на переформування, тому що мало чого залишилося боєздатного. Тому я вважаю, що це є свідченням того, що Пригожин з гри випадає", - додав Фейгін.

  • Уранці 1 червня Пригожин виклав відео, де заявив, що основна частина його бійців виходить у тилові райони з Бахмута.
  • Російський соціолог, політичний експерт, журналіст та публіцист Ігор Ейдман вважає, що конфлікт між Пригожиним та міністерством оборони РФ загострюється, і він неминуче набуде силового оберту
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