Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Вчора Путін, спілкуючись із пропагандистами, сказав, що підтримує ідею, що так званим добровольцям, тобто найманцям, потрібно укладати контракт із міністерством оборони, нібито для їхнього соціального захисту. Сьогодні Пригожин фактично відкинув цю пропозицію, написавши в Telegram, що всім потрібний соціальний захист, але це питання потрібно вирішувати інакше, і підписувати контракт він не буде", - зауважив Ейдман.

За словами політичного експерта, конфлікт між Пригожиним та міністерством оборони РФ загострюється.

"Пригожин вже не виконує наказів не тільки міністра оборони РФ, а й Верховного Головнокомандувача Росії. І це свідчить про те, що конфлікт загострюється. Цей конфлікт неминуче набуде силового оберту, і це станеться досить швидко. Жодна зі сторін не зможе довго терпіти ситуацію, коли на фронті є дві армії, які ворогують між собою. Вже не лише міноборони РФ, а й адміністрація президента та й сам Путін намагається поставити Пригожина під контроль керівництва міноборони РФ. А Пригожин на це не піде. Висновок один: відбудуться силові операції проти Пригожина та проти його найближчого оточення. І все закінчиться тим, що Пригожина усунуть, чи посадять, або відправлять до Африки", - додав Ейдман.