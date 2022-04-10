Прихильники Росії в Криму мають неприхований страх, бо розуміють - Україна поверне півострів за результатами війни, - Чубаров
В окупованому Криму уважно слідкують за повномасштабним вторгненням Росії до України
Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів у ефірі Радіо НВ.
"В окупаційній владі Криму можуть що завгодно думати про Херсонську область чи частину Запорізької області, але зрозуміло, що принципові рішення будуть прийматися у Москві. Так, є такі прогнози, що мовляв треба "приєднати" прилеглі райони Херсонської області до Криму, якщо Москва не буде готова оголосити на території Херсону так звану "ХНР". Є різні фантазії, але це нікого і ні до чого не зобов’язує", - сказав він.
Чубаров додав, що в Криму все населення в цілому слідкує за тим, що відбувається на материковій частині України.
"Якщо одна частина населення, назвемо її умовно окупанти, включаючи членів їх родин, це колаборанти місцеві та прихильники Росії - вона не мала, але вона не є більшістю. Вони слідкують з неприхованим страхом, бо вони усвідомлюють, що завершенням цієї війни буде звільнення раніше окупованих українських територій і для них зараз головне, щоб не прогавити той момент, коли вони мають покинути терміново півострів і ці страхи відверті", - зазначив Чубаров.
При тому Чубаров звернув увагу на іншу групу окупованого півострова — це кримські татари, етнічні українці, які також слідкують за тим, що відбувається.
"Це люди, які живуть надією на відновлення українського суверенітету над Кримом і от ці люди повинні зараз отримувати найбільшу нашу підтримку, хоча б моральну, щоб усі політики, на всіх рівнях на території материкової України будь-якими висловлюваннями мають підсилювати надію цих людей на звільнення від російських окупантів", - підсумував глава Меджлісу.
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