Прихильники Росії в Криму мають неприхований страх, бо розуміють - Україна поверне півострів за результатами війни, - Чубаров

Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів у ефірі Радіо НВ.

"В окупаційній владі Криму можуть що завгодно думати про Херсонську область чи частину Запорізької області, але зрозуміло, що принципові рішення будуть прийматися у Москві. Так, є такі прогнози, що мовляв треба "приєднати" прилеглі райони Херсонської області до Криму, якщо Москва не буде готова оголосити на території Херсону так звану "ХНР". Є різні фантазії, але це нікого і ні до чого не зобов’язує", - сказав він.



Чубаров додав, що в Криму все населення в цілому слідкує за тим, що відбувається на материковій частині України.

"Якщо одна частина населення, назвемо її умовно окупанти, включаючи членів їх родин, це колаборанти місцеві та прихильники Росії - вона не мала, але вона не є більшістю. Вони слідкують з неприхованим страхом, бо вони усвідомлюють, що завершенням цієї війни буде звільнення раніше окупованих українських територій і для них зараз головне, щоб не прогавити той момент, коли вони мають покинути терміново півострів і ці страхи відверті", - зазначив Чубаров.

При тому Чубаров звернув увагу на іншу групу окупованого півострова — це кримські татари, етнічні українці, які також слідкують за тим, що відбувається.

"Це люди, які живуть надією на відновлення українського суверенітету над Кримом і от ці люди повинні зараз отримувати найбільшу нашу підтримку, хоча б моральну, щоб усі політики, на всіх рівнях на території материкової України будь-якими висловлюваннями мають підсилювати надію цих людей на звільнення від російських окупантів", - підсумував глава Меджлісу.