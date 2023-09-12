Прикордонникам РФ скаржаться на погане оснащення: бояться рейдів та дронів ЗСУ, - ISW

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У публікації зазначається, що співробітники Прикордонної служби РФ висловили невдоволення такими обмеженими можливостями, аналогічне до скарг російських військових зі складу окупаційного контингенту в Україні.

Так, прикордонники висловили стурбованість можливими "українськими рейдами" у Росію.

Російський військкор, який працює в раді з прав людини при Кремлі, посилив їхні скарги на те, що влада РФ погано оснастила прикордонників та не змогла забезпечити їх достатньою кількістю цифрових систем зв'язку, розвідувальних та ударних дронів, мобільного транспорту та медикаментів.

За словами блогера, подібні скарги надходять практично від усіх прикордонних підрозділів ФСБ РФ. Він зазначив, що сучасні прикордонні підрозділи ФСБшників потребують аналогічних можливостей, які мали оперативні групи для участі в радянській війні в Афганістані, які були оснащені артилерією, авіацією та бронетехнікою.

Також військкор заявив, що прикордонні підрозділи отримують протитанкові ракети та міномети тільки від особистих зв'язків з російськими військовими частинами, і закликав владу надати їх нинішнім прикордонникам, особливо в Брянській, Курській та Білгородській областях, що межують з Україною.

"Згадка військкора про участь радянських прикордонників у війні в Афганістані та заклик до створення більш складних систем дозволяють припустити, що російські прикордонники, як і раніше, стурбовані загрозою можливих "українських транскордонних рейдів" до Росії та "атак українських безпілотників" на російській території", - йдеться у звіті.