Прикордонники підняли прапор України на кордоні з РФ у Харківській області
Українські прикордонники підняли державний прапор у пункті пропуску "Бударки" на кордоні з РФ у Харківській області
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал ДПСУ.
Українські прикордонники, які захищають Україну в бригаді Гвардії наступу "Сталевий кордон", зуміли зайти на територію автомобільного пункту пропуску "Бударки", що на кордоні з РФ у Харківській області.
"Попри постійні обстріли зайшли на територію автомобільного пункту пропуску "Бударки", що на Харківщині, та підняли синьо-жовтий стяг на найвищу в околиці вежу", - йдеться у повідомленні.
Пункт пропуску "Бударки" розташований на державному кордоні та не працює з моменту повномасштабного вторгнення РФ
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