Прикордонники підняли прапор України на кордоні з РФ у Харківській області

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал ДПСУ.

Українські прикордонники, які захищають Україну в бригаді Гвардії наступу "Сталевий кордон", зуміли зайти на територію автомобільного пункту пропуску "Бударки", що на кордоні з РФ у Харківській області.

"Попри постійні обстріли зайшли на територію автомобільного пункту пропуску "Бударки", що на Харківщині, та підняли синьо-жовтий стяг на найвищу в околиці вежу", - йдеться у повідомленні.

Пункт пропуску "Бударки" розташований на державному кордоні та не працює з моменту повномасштабного вторгнення РФ