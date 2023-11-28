З Куп'янського району Харківщини евакуювали 296 дітей, ще двох не знайшли

Про це повідомили на facebook-сторінці поліції Харківської області

Від 3 до 26 листопада в рамках обов’язкової евакуації родин із дітьми з небезпечної території вивезли 296 дітей.

До евакуаційних заходів залучили 30 працівників Куп’янського райвідділу головного управління Нацполіції у Харківській області, екіпажі полку поліції особливого призначення "Білі янголи", бійців корпусу оперативно-раптової дії (КОРД), волонтерів і місцеву владу.

З території Кіндрашівської громади вивезли 31 дитину, з Куп’янської громади (лівий берег) – 182 дітей, з Курилівської громади – 83 дитини. Усіх евакуйованих доправили до безпечних місць.

За списком жителів на території Курилівської громади мали б перебувати ще дві дитини – це дівчата 2012 та 2018 років народження. За адресою проживання діти відсутні. За попередньою інформацією, вони з матір’ю виїхали з території району.