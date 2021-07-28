Прикордонники підтвердили, що кордон з Білоруссю закрито

Про це повідомляє пресцентр ДПСУ.

У відомстві пояснюють, що закриття не поширюється на тих, хто прямує за дипломатичними документами; екіпажів літаків, кораблів, поїздів; близьких родичів білорусів або тих, хто має дозвіл на проживання у Білорусі; студентів та абітурієнтів закладів Білорусі та людей, які їдуть на COVID-вакцинацію.

Людей, які прибули з "червоних" країн у Білорусь, зобов’яжуть самоізолюватися на 7 днів.

Іноземці від 6 років (окрім тих, хто має дозвіл на проживання у Білорусі) мають мати документ, який підтверджує негативний результат дослідження на COVID-19 зі зробленим ПЛР-тестом протягом 3 днів до перетину кордону.

Іноземцям, які не мають негативного тесту, можуть відмовити у в’їзді в країну.