Прикордонники підтвердили, що кордон з Білоруссю закрито
Державна прикордонна служба повідомила про тимчасове призупинення перетину кордону на в’їзд в Республіку Білорусь
Про це повідомляє пресцентр ДПСУ.
У відомстві пояснюють, що закриття не поширюється на тих, хто прямує за дипломатичними документами; екіпажів літаків, кораблів, поїздів; близьких родичів білорусів або тих, хто має дозвіл на проживання у Білорусі; студентів та абітурієнтів закладів Білорусі та людей, які їдуть на COVID-вакцинацію.
Людей, які прибули з "червоних" країн у Білорусь, зобов’яжуть самоізолюватися на 7 днів.
Іноземці від 6 років (окрім тих, хто має дозвіл на проживання у Білорусі) мають мати документ, який підтверджує негативний результат дослідження на COVID-19 зі зробленим ПЛР-тестом протягом 3 днів до перетину кордону.
Іноземцям, які не мають негативного тесту, можуть відмовити у в’їзді в країну.
- Нагадаємо, що 2 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив прикордонникам "повністю перекрити" кордон з Україною через нібито контрабанду зброї.
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