Про це інформує ДПСУ.

"Минулої ночі група "вагнерівців" намагалися прорвати оборону наших позицій в Бахмуті та в черговий раз зазнали поразки", - пише пресслужба.

Повідомляється, що прикордонники витіснили російських окупантів стрілецькою зброєю. Унаслідок цього п'ятеро рашистів поранені, один убитий.

Також уночі на Луганщині, ворожа піхота намагалася здійснити раптову атаку.

"За допомогою тепловізора захисники виявили ворога та накрили щільним вогнем з автоматів та кулеметів", - наголосили в ДПСУ.

Росіяни відступили, трьох противників ліквідували, ще кількох поранили.