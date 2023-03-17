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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією У промзоні Бахмута прикордонники знищили групу вагнерівців

У промзоні Бахмута прикордонники знищили групу вагнерівців

17 березня, 2023 п'ятниця
20:10
війна з Росією ЗСУ Бахмут

Українські захисники продовжують очищувати українську землю від російських окупантів

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Упродовж дня між прикордонниками та вагнерівцями тривало запекле протистояння в одній з промзон Бахмута. Для підтримки атаки штурмовики застосовували артилерію. Попри постійні обстріли бійці ДПСУ відбили два ворожі штурми: 8 загарбників ліквідовано, ще стільки ж поранено", - йдеться у повідомленні.

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Військові новини
Вбиті росіяни
деокупація України
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