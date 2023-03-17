У промзоні Бахмута прикордонники знищили групу вагнерівців

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Упродовж дня між прикордонниками та вагнерівцями тривало запекле протистояння в одній з промзон Бахмута. Для підтримки атаки штурмовики застосовували артилерію. Попри постійні обстріли бійці ДПСУ відбили два ворожі штурми: 8 загарбників ліквідовано, ще стільки ж поранено", - йдеться у повідомленні.