У промзоні Бахмута прикордонники знищили групу вагнерівців
Українські захисники продовжують очищувати українську землю від російських окупантів
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Упродовж дня між прикордонниками та вагнерівцями тривало запекле протистояння в одній з промзон Бахмута. Для підтримки атаки штурмовики застосовували артилерію. Попри постійні обстріли бійці ДПСУ відбили два ворожі штурми: 8 загарбників ліквідовано, ще стільки ж поранено", - йдеться у повідомленні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.22
Купівля 38.22Продаж 38.99
-
EUR
Купівля 40.15Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе