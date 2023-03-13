Прикордонники відбили штурм на Бахмутському напрямку й узяли в полон вагнерівця

Про це повідомили в Держприкордонслужбі України.

У ДПСУ кажуть, що загони ПВК Вагнера майже не припиняють штурмувати позиції Cил оборони на Бахмутському напрямку. Проте, українські захисники гідно зустрічають ворогів.

Під час одного з таких штурмів вороги намагалися захопити позицію спостережного посту прикордонників.

"Щільним стрілецьким вогнем загарбники хотіли притиснути наших бійців до землі і тим часом впритул наблизитися до них. Але прикордонники не дозволили окупантам здійснити задум, відкривши вогонь у відповідь", – розповіли прикордонники.

Зрештою ворожа група відступила, залишивши на полі бою одного загиблого штурмовика. А ще одного охоронці кордону взяли в полон.

Полонений виявився вагнерівцем, колишнім ув’язненим. Він розповів, що був завербований на війну в Україну з Якутської колонії, де відбував п’ятирічний термін за завдання тілесних ушкоджень знайомому. Сказав, що головним мотивом піти на війну для нього були великі гроші, які пообіцяли вербувальники. Полонений також переконував, що нікого не вбивав, адже в Україні перебуває лише дев'ятий день.