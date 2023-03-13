Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація в Бахмуті вкрай гостра. Ворог намагається штурмувати позиції ЗСУ та робить усе, щоб просунутися. Ситуація напружена, але повністю контрольована ЗСУ. Ми застосовуємо маневрову оборону та здійснюємо контрвиступ на проблемні ділянки", - зауважив Кудряшов.

За словами майора ЗСУ, на Бахмутському напрямку бої тривають цілодобово.

"Коли тривають піхотні бої, і ми відновлюємо позиції та штурмуємо позиції ворога, наші підрозділи залетають ногами, у прямому сенсі слова, в окопи противника та вибивають ворога саме з окопів. Тривають стрілкові бої на відстані 10-50 метрів", - підкреслив Кудряшов.

Ситуація довкола Бахмута, що на Донеччині, залишається складною, штурмові загони ПВК Вагнера наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону ЗСУ

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що ворог намагається проводити атаки на п'яти напрямках фронту та протиснути нашу оборону







