Ситуація в Бахмуті вкрай гостра: бійці вибивають ворога з окопів, - заступник командира Кудряшов
Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади майор Родіон Кудряшов наголосив, що на Бахмутському напрямку бої тривають цілодобово, але ситуація контрольована
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ситуація в Бахмуті вкрай гостра. Ворог намагається штурмувати позиції ЗСУ та робить усе, щоб просунутися. Ситуація напружена, але повністю контрольована ЗСУ. Ми застосовуємо маневрову оборону та здійснюємо контрвиступ на проблемні ділянки", - зауважив Кудряшов.
За словами майора ЗСУ, на Бахмутському напрямку бої тривають цілодобово.
"Коли тривають піхотні бої, і ми відновлюємо позиції та штурмуємо позиції ворога, наші підрозділи залетають ногами, у прямому сенсі слова, в окопи противника та вибивають ворога саме з окопів. Тривають стрілкові бої на відстані 10-50 метрів", - підкреслив Кудряшов.
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