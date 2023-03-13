З півночі Бахмута противник почав рухатися по трасі, яка веде до Слов'янська, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Є певні зміни в зоні Бахмута. Противник з півночі Бахмута почав рухатися по трасі, яка веде до Слов'янська та Краматорська. Ситуація поки що не критична. Але ворог намагається використовувати будь-які можливості, щоб захопити більше українських територій. Цей рух на Слов'янськ та Краматорськ теоретично має потім розгорнутися для того, щоб спробувати оточити наше угруповання, яке зараз захищає Сіверськ. Це припущення, але побачимо, чи вистачить у противника сил", - підкреслив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що противник намагається реалізувати стратегію щодо оточення Авдіївки.

"На Авдіївському напрямку тривалий час ведуться бойові дії. Вже дев'ять років ЗСУ стримують просування ворога біля Авдіївки, яку ворог намагається оточити. Також Вугледар є одним із пріоритетних напрямків ворога.Там й далі точитимуться наступальні бойові дії противника. Але там система оборони ЗСУ побудована таким чином, що є відкриті ділянки, де ворогу важко просуватися. На інших напрямках ситуація не змінюється, хоча вона є достатньо гарячою", - зауважив Згурець.

Ситуація довкола Бахмута, що на Донеччині, залишається складною, штурмові загони ПВК Вагнера наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону ЗСУ

Після заборони вербувати ув'язнених, ПВК Вагнера почала шукати найманців у спортивних центрах та середніх школах







