Британська розвідка дізналася, кого Пригожин почав вербувати до ПВК Вагнера замість ув'язнених
Після заборони вербувати ув'язнених, ПВК Вагнера почала шукати найманців у спортивних центрах та середніх школах
Про це пише міноборони Британії у twitter.
Британська військова розвідка припускає, що останніми тижнями власник ПВК Вагнера Євген Пригожин втратив доступ до вербування в російських в'язницях через суперечки з керівництвом міноборони РФ. Швидше за все, відтепер він спрямовує зусилля на вербування звичайних громадян.
Зокрема, з початку березня ПВК Вагнера створила групи в спортивних центрах щонайменше в 40 локаціях по всій Росії. Останніми днями вербувальники в масках також проводили профорієнтаційні бесіди в московських середніх школах, розповсюджуючи анкети під назвою "Заява молодого воїна", щоб зібрати контактні дані зацікавлених учнів.
"Близько половини ув’язнених, яких ПВК Вагнера уже відправила в Україну, ймовірно, стали жертвами, а нові канали вербування навряд чи компенсують втрату засуджених. Якщо заборона триватиме, Пригожин, ймовірно, буде змушений зменшити масштаби чи інтенсивність операцій в Україні", - дійшли висновку в розвідці Британії.
- 13 березня Інститут вивчення війни констатував, що конфлікт між міноборони Росії та Євгеном Пригожиним досяг апогею на тлі битви за Бахмут.
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