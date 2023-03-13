Про це пише міноборони Британії у twitter.

Британська військова розвідка припускає, що останніми тижнями власник ПВК Вагнера Євген Пригожин втратив доступ до вербування в російських в'язницях через суперечки з керівництвом міноборони РФ. Швидше за все, відтепер він спрямовує зусилля на вербування звичайних громадян.

Зокрема, з початку березня ПВК Вагнера створила групи в спортивних центрах щонайменше в 40 локаціях по всій Росії. Останніми днями вербувальники в масках також проводили профорієнтаційні бесіди в московських середніх школах, розповсюджуючи анкети під назвою "Заява молодого воїна", щоб зібрати контактні дані зацікавлених учнів.

"Близько половини ув’язнених, яких ПВК Вагнера уже відправила в Україну, ймовірно, стали жертвами, а нові канали вербування навряд чи компенсують втрату засуджених. Якщо заборона триватиме, Пригожин, ймовірно, буде змушений зменшити масштаби чи інтенсивність операцій в Україні", - дійшли висновку в розвідці Британії.