Прикордонники викрили багатомільйонну контрабанду фальсифікованих ліків на кордоні з РФ
Державна прикордонна служба України (ДПСУ) викрила багатомільйонний канал контрабанди фальсифікованих лікарських засобів через пункт пропуску на кордоні з РФ
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Згідно з повідомленням, на кордоні з РФ у пункті пропуску "Бачівськ" прикордонники виявили масштабний транснаціональний канал контрабанди через державний кордон України лікарських засобів з ознаками фальсифікату.
Зазначається, що прикордонники затримали автомобіль, у якому виявили лікарські засоби з ознаками фальсифікату, коробки для ліків та інструкції із застосування до них.
Правоохоронці також провели обшуки в Києві у осіб, роль яких полягала в отримнні контрабандних поставок та подальшому розподіленні отриманої продукції до мережі аптек з метою реалізації. Також відбулися обшуки в аптеках, що залучалися до роздрібної торгівлі лікарськими засобами з ознаками фальсифікату.
За даними пресслужби, було вилучено більше 10 тис. одиниць медичних препаратів понад 1000 найменувань, вартість яких може оцінюватися у мільйони гривень.
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