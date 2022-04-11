Прикордонники взяли під контроль окремі ділянки українського кордону на раніше окупованих територіях, – ДПСУ
В Україні розпочинається процес відновлення державного кордону на раніше окупованих територіях
Про це на брифінгу в Медіацентрі "Україна" розповів прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
Відновлювати контроль над українськими кордонами починають в окремих областях: Київській, Чернігівській і Сумській.
"Прикордонні підрозділи розташовуються на певній віддаленості від кордону. У всіх трьох областях вже підняті державні прапори України. Робота прикородинників ведеться спільно зі Збройними силами України – для того, щоб обстежувати прикордонні ділянки і щоб наші прикордонники могли підійти якомога ближче до лінійї державного кордону. На окремих ділянках цього результату вже досягнули", – зазначив Андрій Демченко.
Прикордонник додав, що є небезпека мінування місцевості, а також виявлення танкових снарядів.
"Ми не можемо наших військовослужбовців наражати на небезпеку. Тому робота з віновлення повного контролю кордону ще триває".
Стосовно ситуації по той бік кордону, то Андрій Демченко розповів, ця робота – в компетенції української розвідки.
"На тих ділянках, де нам вдалось виходити, ми не спостерігали поки що техніки. Та, звісно, є інформація (особливо щодо Сумської області), що техніка ворога все-таки залишається в певній близькості до кордону. Крім того, з того боку здійснюються фортифікаційні заходи поряд кордону, що також несе прикордонникам небезпеку".
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