Про це на брифінгу в Медіацентрі "Україна" розповів прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко.



Відновлювати контроль над українськими кордонами починають в окремих областях: Київській, Чернігівській і Сумській.



"Прикордонні підрозділи розташовуються на певній віддаленості від кордону. У всіх трьох областях вже підняті державні прапори України. Робота прикородинників ведеться спільно зі Збройними силами України – для того, щоб обстежувати прикордонні ділянки і щоб наші прикордонники могли підійти якомога ближче до лінійї державного кордону. На окремих ділянках цього результату вже досягнули", – зазначив Андрій Демченко.



Прикордонник додав, що є небезпека мінування місцевості, а також виявлення танкових снарядів.



"Ми не можемо наших військовослужбовців наражати на небезпеку. Тому робота з віновлення повного контролю кордону ще триває".



Стосовно ситуації по той бік кордону, то Андрій Демченко розповів, ця робота – в компетенції української розвідки.



"На тих ділянках, де нам вдалось виходити, ми не спостерігали поки що техніки. Та, звісно, є інформація (особливо щодо Сумської області), що техніка ворога все-таки залишається в певній близькості до кордону. Крім того, з того боку здійснюються фортифікаційні заходи поряд кордону, що також несе прикордонникам небезпеку".

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