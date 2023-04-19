Прикордонники знищили групу росіян, яка намагалась захопити позиції українців у Бахмуті
У середу, 19 квітня, прикордонники ліквідували групу російських терористів, які намагались захопити позиції українців у Бахмуті
Про це повідомляє ДПСУ.
Прикордонники знищили 3 росіян, ще 4 - поранені.
"Штурмовики наблизилися до прикордонних позицій та намагалися їх захопити. Від наших бійців на противника чекав позиційний бій, в якому частину окупантів знешкоджено, а вогонь прикордонників ще наздоганяв тих, що вціліли", - пише ДПСУ.
- 19 квітня українські сили ППО знищили російські безпілотники "Орлан" і ZALA над Бахмутом.
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