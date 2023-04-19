Прикордонники знищили групу росіян, яка намагалась захопити позиції українців у Бахмуті

Про це повідомляє ДПСУ.

Прикордонники знищили 3 росіян, ще 4 - поранені.

"Штурмовики наблизилися до прикордонних позицій та намагалися їх захопити. Від наших бійців на противника чекав позиційний бій, в якому частину окупантів знешкоджено, а вогонь прикордонників ще наздоганяв тих, що вціліли", - пише ДПСУ.