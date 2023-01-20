Прикордонники знищили російську розвідгрупу та відбили штурм неподалік Бахмута

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Ворог намагався провести розвідку боєм в бік опорного пункту прикордонного підрозділу, який неподалік Бахмута. Наші бійці ліквідували 2 розвідників, ще 3 поранили. Але вночі противник не полишив свого наміру та з кількох напрямків залучив піхоту. Артилерія Сил оборони накрила окупантів вогнем, а прикордонники повністю зупинили їх у ближньому бою. Рубіж втримано, противникові залишається підраховувати втрати", - йдеться у повідомленні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb