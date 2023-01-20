Прикордонники знищили російську розвідгрупу та відбили штурм неподалік Бахмута
На Донеччині, неподалік Бахмута, українські прикордонники знищили російських розвідувальників та відбили штурм окупантів
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Ворог намагався провести розвідку боєм в бік опорного пункту прикордонного підрозділу, який неподалік Бахмута. Наші бійці ліквідували 2 розвідників, ще 3 поранили. Але вночі противник не полишив свого наміру та з кількох напрямків залучив піхоту. Артилерія Сил оборони накрила окупантів вогнем, а прикордонники повністю зупинили їх у ближньому бою. Рубіж втримано, противникові залишається підраховувати втрати", - йдеться у повідомленні.
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