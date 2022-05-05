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Прикордонників Сумщини підсилили трофейним БМП-2
Прикордонники Сумщини отримали у користування трофейний російський БМП-2
Про це повідомляє Східне регіональне управління ДПСУ.Цю ворожу техніку військові здобули як трофей. Її відремонтували, позначили українськими прапорами та передали у прикордонний парк броньованої техніки Сумщини.
- Із дна Київського водосховища прикордонники спільно із підрозділом ЗСУ підняли збитий бойовий гвинтокрил окупантів.
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