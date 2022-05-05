Із Київського водосховища дістали збитий гвинтокрил окупантів

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Підрозділ ЗСУ підняв із дна водосховища бойовий гвинтокрил, який ворог називає "крокодилом", після чого прикордонники Житомирського загону відбуксирували його катером морської охорони до берега та витягли на сушу.

Як зазначають у Держприкордонслужбі, це ще один доказ російських воєнних злочинів.





4 травня, на залишених російською армією мінах підірвалися щонайменше три людини – тракторист та два рятувальники. Мешканців Київщини попередили про міни.

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