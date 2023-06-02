Про це інформує Reuters.

Молодший син короля Чарльза Гаррі наступного тижня з'явиться в ложі для свідків у Високому суді Лондона. Принц свідчитиме у своєму позові проти Mirror Group Newspapers (MGN), видавця Daily Mirror, Sunday Mirror і Sunday People, яких він звинувачує в незаконній поведінці.

Це буде перший випадок, коли королівська особа високого рангу свідчитиме, після Едуарда VII у 1870 та 1890 роках. Його поява в суді приверне увагу всього світу.

Гаррі, який є п’ятим у черзі на престол, був у центрі уваги за останні шість місяців через його судові суперечки з британською пресою та випуск його мемуарів та серії документальних фільмів Netflix.

Старший радник з комунікацій та колишній редактор Sun Девід Єлланд сказав, що королівська сім’я довго намагалася уникнути судових справ: "Ці випадки часто є випадками взаємного гарантованого знищення. Я не думаю, що хтось вийде з цього чистим".

Більш ніж 100 осіб подають до суду на MGN. На судовому розгляді, який розпочався минулого місяця, було заявлено, що журналісти або приватні детективи зламали телефони та вчинили інші протиправні дії для отримання інформації про принца та інших позивачів.

Адвокат позивачів заявив, що це було зроблено з відома та схвалення старших редакторів і керівників. MGN заперечує звинувачення