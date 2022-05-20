"Припиніть нас гвалтувати". Напівоголена активістка в кольорах України та зі слідами крові спричинила скандал на фестивалі у Каннах
Напівоголена активістка, розфарбована у кольори українського прапора, влаштувала протест на червоній доріжці Каннського кінофестивалю
Про це повідомило видання Swissinfo.
Жінка зірвала з себе плаття і вибігла на доріжку лише в трусах, вочевидь, прагнучи привернути увагу до сексуальних злочинів військ РФ в Україні. На грудях у неї був намальований український прапор та напис "Припиніть нас ґвалтувати". На животі та сідницях видно червоні відбитки долонь.
Жінка кричала у той час, як фестивальна музика продовжувала грати. Охоронці швидко загорнули її у куртку та вивели з доріжки. Гості виглядали приголомшеними.
Раніше у європейських містах жінки влаштовували схожі акції проти сексуального насильства російських військ в Україні. Вони імітували криваві плями на стегнах та ногах.
Протест відбувся на світовій прем'єрі фільму "Три тисячі років туги".
Відео цього інциденту оприлюднило агентство Reuters.
Як повідомляє The Hollywood reporter, сьогоднішній протест відбувся напередодні прем’єри фільму Джорджа Міллера "Три тисячі років туги". Демонстрація відбувається напередодні каннського "Дня України" 21 травня, коли фестиваль проведе серію заходів, спрямованих на демонстрацію солідарності зі зруйнованою кіноіндустрією країни.
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