Приріст нових випадків COVID-19 у світі стабілізувався, - ВООЗ
Приріст нових випадків коронавірусу у світі стабілізувався. Однак їхня кількість велика сама по собі
Про це заявив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майкл Райан, інформує пресцентр ВООЗ.
"Якщо подивитися на графік (захворюваності, - ред.) за останні пару тижнів, то можна побачити, що настала свого роду стабілізація. Але це сталося на дуже високому рівні (кількість випадків - ред.)", - зазначив Райан.
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