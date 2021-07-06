Приріст нових випадків COVID-19 у світі стабілізувався, - ВООЗ

Про це заявив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майкл Райан, інформує пресцентр ВООЗ.

"Якщо подивитися на графік (захворюваності, - ред.) за останні пару тижнів, то можна побачити, що настала свого роду стабілізація. Але це сталося на дуже високому рівні (кількість випадків - ред.)", - зазначив Райан.

