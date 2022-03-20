Приват24 не працюватиме ще кілька годин - ПриватБанк продовжив технологічну перерву

Про це ПриватБанк повідомив у Твіттер.



"Продовжуємо регламентні роботи, стабільну роботу сервісів відновимо у найближчі години. Просимо вибачити за тимчасові незручності", – йдеться у повідомленні.

UPD. 12:50. Продовжуємо регламентні роботи, стабільну роботу сервісів відновимо у найближчі години. Просимо вибачити за тимчасові незручності. — PrivatBank (@privatbankua) March 20, 2022