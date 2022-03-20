Приват24 не працюватиме ще кілька годин - ПриватБанк продовжив технологічну перерву
Застосунок Приват24 тимчасово не проводить платежі фізосіб через регламетні роботи
Про це ПриватБанк повідомив у Твіттер.
"Продовжуємо регламентні роботи, стабільну роботу сервісів відновимо у найближчі години. Просимо вибачити за тимчасові незручності", – йдеться у повідомленні.
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