Приват24 продовжив розпочату вночі технологічну паузу на невизначений час
Додаток Приват24 не проводить платежі з 23 години 10 квітня, регламентрі роботи продовжили на невизначений час
Про це повідомив ПриватБанк у Твіттер.
"Продовжуємо регламентні роботи з Приват24 На жаль, налаштування вимагає більшого часу, ніж ми планували на початку робіт. Перепрошуємо за незручності!" – йдеться у повідомленні банку.
Нагадаємо, Приват24 взяв паузу в роботі 10 квітня о 23 годині і мав відновити проведення платежів о 8 годині 11 квітня.
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