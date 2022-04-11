Приват24 продовжив розпочату вночі технологічну паузу на невизначений час

Про це повідомив ПриватБанк у Твіттер.



"Продовжуємо регламентні роботи з Приват24 На жаль, налаштування вимагає більшого часу, ніж ми планували на початку робіт. Перепрошуємо за незручності!" – йдеться у повідомленні банку.



Нагадаємо, Приват24 взяв паузу в роботі 10 квітня о 23 годині і мав відновити проведення платежів о 8 годині 11 квітня.