Про це йдеться у релізі ПриватБанку.

"З 1 червня 2022 року ПриватБанк відновлює активний режим кредитування клієнтів за кредитними картками та продовжує пільгові умови обслуговування користувачів кредитних карток", – йдеться у повідомленні.

Як пояснив банк, його клієнти зможуть відкрити нову кредитну картку або збільшити ліміт кредиту за діючою на пільгових умовах – зі зниженою вдвічі процентною ставкою.

"Пільгові умови обслуговування зі ставкою 1,7% на місяць діятимуть до кінця серпня, якщо клієнт вчасно вносить обов’язковий щомісячний платіж у розмірі 5% від суми заборгованості. В іншому випадку відсотки нараховуватимуться за стандартними ставками 3,4% (для карток Універсальна Голд) та 3,5% (для карток Універсальна)", – зазначив ПриватБанк.

При цьому кредитні канікули, які розпочалися 1 березня, завершаться 1 червня, але після цієї дати особливі умови обслуговування залишаться для військовослужбовців та постраждалих через російську агресію клієнтів, додали в банківській установі.

За даними ПриватБанку, його кредитними програмами станом на 30 травня користуються понад 9 млн українців, а загальна сума кредитування фізосіб на 1 березня 2022 року становила понад 57 млрд грн.

Нагадаємо, ПриватБанк продовжив термін дії всіх платіжних карток на пів року.

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