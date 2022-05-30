ПриватБанк до кінця літа продовжив пільгове кредитування за ставкою 1,7% на місяць
ПриватБанк продовжив до кінця літа пільгові умови кредитування за кредитними картками та відновив збільшення кредитних лімітів
Про це йдеться у релізі ПриватБанку.
"З 1 червня 2022 року ПриватБанк відновлює активний режим кредитування клієнтів за кредитними картками та продовжує пільгові умови обслуговування користувачів кредитних карток", – йдеться у повідомленні.
Як пояснив банк, його клієнти зможуть відкрити нову кредитну картку або збільшити ліміт кредиту за діючою на пільгових умовах – зі зниженою вдвічі процентною ставкою.
"Пільгові умови обслуговування зі ставкою 1,7% на місяць діятимуть до кінця серпня, якщо клієнт вчасно вносить обов’язковий щомісячний платіж у розмірі 5% від суми заборгованості. В іншому випадку відсотки нараховуватимуться за стандартними ставками 3,4% (для карток Універсальна Голд) та 3,5% (для карток Універсальна)", – зазначив ПриватБанк.
При цьому кредитні канікули, які розпочалися 1 березня, завершаться 1 червня, але після цієї дати особливі умови обслуговування залишаться для військовослужбовців та постраждалих через російську агресію клієнтів, додали в банківській установі.
За даними ПриватБанку, його кредитними програмами станом на 30 травня користуються понад 9 млн українців, а загальна сума кредитування фізосіб на 1 березня 2022 року становила понад 57 млрд грн.
- Нагадаємо, ПриватБанк продовжив термін дії всіх платіжних карток на пів року.
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