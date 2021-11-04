ПриватБанк призупинить роботу всіх систем перед Чорною п'ятницею

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.



"Ми усвідомлюємо, що це високий сезон купівельної активності, який почнеться з Чорної п'ятниці і завершиться різдвяними розпродажами по всьому світу, і ми турбуємося, щоб шопінг наших клієнтів був комфортним і приносив задоволення", - заявили у пресслужбі.



Зазначається, що технологічні роботи з оновлення процесингу відбудуться в ніч на неділю, 7 листопада 2021 року. Банк проведе їх у нічний час, коли більшість клієнтів не проводить операції.



Відтак, 7 листопада з 1:00 до 4:30 банк короткостроково припинить проведення транзакцій за картками, роботу Приват24 для фізичних осіб і Приват24 для бізнесу. У ході технологічної паузи пройдуть також регламентні роботи у мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-терміналів мережі банку.

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