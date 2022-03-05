ПриватБанк продовжив термін дії всіх платіжних карток на пів року
ПриватБанк продовжив дію платіжних карток на 180 днів у зв'язку з повномасштабною російсько-українською війною
Про це з посиланням на пресслужбу ПриватБанку пише Укрінформ.
"На період воєнного стану, термін дії всіх платіжних карток ПриватБанку, зокрема зарплатних, пенсійних та соціальних карток, автоматично продовжено на 180 днів", - ідеться в повідомленні.
Якщо термін дії картки закінчиться в березні чи квітні 2022 року, нею можна буде без обмежень оплатити послуги чи готівки, а також зняти з картки готівки.
Крім того, у ПриватБанку зауважили, що під час війни відвідування відділень банків небезпечне для життя.
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