ПриватБанк з 1 травня закриває програму "Бонус+", користувачі можуть переказати кошти ЗСУ або витратити в магазинах
ПриватБанк з 1 травня закриває програму "Бонус+", проте до кінця квітня користувачі ще можуть переказати кошти ЗСУ або витратити в магазинах
Про це ПриватБанк повідомляє в офіційному твіттері.
За попередньої інформацією, програму "Бонус+" буде закрито починаючи з 1 травня.
До того часу у користувачів ще є можливість переказати бонусні кошти на потреби Збройних сил України через додаток Приват24.
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