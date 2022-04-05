ПриватБанк з 1 травня закриває програму "Бонус+", користувачі можуть переказати кошти ЗСУ або витратити в магазинах

Про це ПриватБанк повідомляє в офіційному твіттері.



За попередньої інформацією, програму "Бонус+" буде закрито починаючи з 1 травня.

До того часу у користувачів ще є можливість переказати бонусні кошти на потреби Збройних сил України через додаток Приват24.