Прийняв рішення, що житиму в Україні, буду її захищати і помру тут, - білоруський тренер "Руху" Кучук

Про це повідомляє "Футбол NEWS".



Кучук говорить, що він білорус, але його багато що пов'язує з Україною.



"Я вже давно прийняв рішення, що житиму в Україні, буду її захищати і помру тут, чого б мені це не вартувало. Як і всі українці, я ховаюся у підвалах, ходжу туди й вночі. Я – білорус, але мене багато що пов’язує з Україною. У Львові похована моя рідна тітка, дядько і моя сестра. Моя дружина – українка, а її батько з Карлівки, що під Полтавою. Зараз її дядько та двоюрідний брат воюють", – сказав Леонід Кучук.



62-річний білорус вдруге очолив львівський "Рух" у серпні 2021-го. Леонід Кучук також відомий своєю роботою у київському "Арсеналі", алчевській "Сталі", мінському "Динамо", "Кубані", "Ростові", московському "Локомотиві" і молдовському "Шерифі".

21 квітня колишній захисник і тренер київського "Динамо" Олег Лужний закликав українців забути про "помальованого фейкового патріота" Анатолія Тимощука.

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