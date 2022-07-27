Призначення Совгирі в КСУ неконституційне і незаконне, - юрист Жернаков

Про це заявив юрист та голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков у ефірі Еспресо.

"Мене цікавить, як народні депутати пояснять таке - Конституція визначає, що судді КСУ мають бути правниками з визнаним рівнем компетенції і мати високі моральні якості і що суддів КСУ відбирають на конкурсі. Конкурс пані Совгря ніякий не проходила, те, що називають конкурс проводив комітет. Там навіть не перевірили відповідність формальним вимогам Конституції конкурсантів, тому що іншого делегата від ОПЗЖ визнали переможцем конкурсу, попри те, що він жодного дня не пропрацював на юридичних спеціальностях, а Конституція вимагає 15 років юридичного стажу", - сказав він

Він вважає, цей процес неконституційним.

"Також є пряме порушення норми закону про Конституційний суд, бо він прямо каже, що не може бути суддею КСУ особа. яка політично афілійована. Совгиря - народна депутатка, це очевидно для всіх", - додав Жернаков.

Юрист додав, що таке призначення також порушує зобов'язання України як кандидата в члени Євросоюзу.

"Умовою отримання статусу кандидата в ЄС було те, що ми проведемо реформу КСУ, зокрема реформу добору і запровадимо цей реальний конкурс. Єврокомісія у своєму рішення посилається на рішення Венеційської комісії, яка каже, що не має бути жодних призначень до суду, поки цей конкурс не буде запроваджений. Ми місяць назад тому отримували цей статус, всім подякували, пообіцяли це все зробити і робимо абсолютно протилежне", - зазначив він.

За словами Жернакова, таке призначення посилає сигнал нашим партнерам, що ми свої домовленості та обіцянки не виконуємо.

"Це абсолютно ганебне призначення в трьох вимірах - воно неконституційне, незаконне і воно віддаляє нас від інтеграції з ЄС", - підсумував юрист.

27 липня народну депутатку від "Слуги Народу" Ольгу Совгирю обрали суддею Конституційного суду.