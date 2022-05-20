Призначеному окупантами начальнику "народної поліції" в Бердянську повідомили про підозру

Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.

Підозрюваний наприкінці лютого цього року перебуваючи в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області, прийняв пропозицію військових РФ про співпрацю. Його оголосили начальником "народної поліції".

"Використовуючи надані незаконними органами влади повноваження, він сприяє державі-агресору - надає її представникам інформацію стосовно правоохоронців, учасників АТО/ООС, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємців, а також щодо зброї, наявної у мешканців міста", – йдеться в повідомленні.

У Мелітополі діють українські партизани. Ліквідували російських військових високого рангу.

Станом на вечір 17 травня у Запорізькій області Росія взяла в заручники 280 українців.

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