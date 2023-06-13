Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Про "акулу" і Голодомор
OPINION

Про "акулу" і Голодомор

Оксана Маркарова
13 червня, 2023 вiвторок
18:07
Погляд Оксана Маркарова

Жертві, яка бореться, намагаються відмовити навіть у праві на емоцію щодо ката

Напишу і я свою рефлексію про "акулу". Бо думаю про це досі й відчуваю потребу все-таки написати. Це буде довгий і можливо нудний допис. І для мене це чомусь не про гуманізм, з яким навіть на 16 місяці геноциду і жахів війни, в українців на мою думку все в порядку. А про дещо подвійні стандарти.

Вивчаючи історію нашої України, мене раніше часто турбувало відчуття, що до українців світ підходив з якоюсь упереджено завищеною планкою.

Під час Голодомору 32-33-гого росіяни вбили мільйони українців, світ знав, але мовчав, у негідника — прислужника Сталіна Дюранті навіть сьогодні не можуть відібрати Пулітцерівську премію. І ми досі боремося за повноцінне визнання Голодомору Геноцидом і повне засудження Росії за це.

Під час Голодомору 32-33-гого росіяни вбили мільйони українців, світ знав, але мовчав, у негідника — прислужника Сталіна Дюранті навіть сьогодні не можуть відібрати Пулітцерівську премію. І ми досі боремося за повноцінне визнання Голодомору Геноцидом і повне засудження Росії за це

Під час Другої світової переважна більшість європейського театру воєнних дій була на території України. 6 років по наших домівках туди-сюди шастали армії з двома ненависними режимами. Україна була не єдиною країною, яка була окупована нацистами, (а до цього Радянським Союзом), але до нас єдиних завжди всі пред’являли претензії в тому, що українці якось не так виживали під окупацією. Претензії, яких я не чула в такій же кількості до західноєвропейських країн.

Читайте також: Каховська ГЕС: підрив планувався давно

Під час перших років незалежності, після абсолютно нерівноцінного обміну 3-го за розміром у світі ядерного арсеналу на Будапештський папірець, після першої невдалої реформи приватизації з відверто поганим дизайном, яка при відсутності верховенства права, коштів у людей і мінімальної фінансової грамотності стала базою олігархізації, нам більше, ніж комусь, дорікали за корупцію, і водночас ручкалися з нашими олігархами, як і з російськими олігархами довгий час, а з деякими й досі. Це не значить, що у нас не було корупції, але більшість наших корупційних ланцюгів були неможливими без участі інших країн.

Під час нападу Росіі на нас у 2014-му вимог до України, особливо щодо непідконтрольних захоплених рашистами територій, а не вимог до агресора, теж занадто багато прикладів, які я пам’ятаю особисто.

Під час нападу Росіі на нас у 2014-му вимог до України, особливо щодо непідконтрольних захоплених рашистами територій, а не вимог до агресора, теж занадто багато прикладів, які я пам’ятаю особисто

Під час реформ 2015+ років було багато важливих реформ, які рекомендували партнери, але були й децентралізація, відкритість публічних фінансів, міжнародні закупівлі та prozorro, діджиталізація, яких ви не знайдете в жодному міжнародному зобов’язанні, поки вони не стали успішними. І були відверто провальні реформи в стилі приватизації 95 року, які перетворились в щорічні експерименти зі змінами законів без результатів. І як маленький приклад — попри успішний трек рекорд, мені так і не вдалося за 5 років в мінфіні та в номінаційному комітеті відстояти просту і таку природну вимогу знання/вивчення української мови кандидатами в наглядові ради державних компаній, щоб не підсилювати комплекс меншовартості.

Читайте також: Уроки Каховської дамби: росіяни не зупиняться перед застосуванням ядерної зброї

І, звичайно, я повністю розумію, що ми українці — не ідеальні. Що були злочини з нашого боку, і були злочини серед нас, і була системна корупція до 2013 року, і хоч вже не несистемна, але, на жаль, залишалась вона і після. Тому я завжди відганяла від себе такі думки про упередженість світу, пояснюючи сама собі що life is not fair, "це ми повинні самі більше працювати, й довести, що ми можемо" або "немає глобуса України. У всіх свої інтереси. Треба подорослішати й по-дорослому виборювати інтереси України, а не емоційно ображатися", і, зрештою, "це все століття російської пропаганди, культур-мультур, який вони щедро за гроші просували, і погляд на нас через призму цієї антиукраїнської пропаганди".

І якось ці пояснення давали мені перегортати неприємні сторінки та направляти всю енергію на роботу. Щоб довести що ми, українці, можемо все і більше. Можемо бути найкращим міжнародним студентом, можемо знизити борг до менш як 50% ВВП і дефіцит нижче 2%. І світ побачить і оцінить які ми — європейці, демократи. Що ми рівні серед рівних.

Коли нелюди підривають дамбу і топлять цілі регіони у воді, ми знову чуємо, що "якось не так ми жартуємо", чи "чомусь не тиснемо руку якимось російським спортсменам" чи "відмовляємося виступати на одній події з російськими імперсько-лібералами"

І от коли я зараз на 16 місяці кривавої бойні, яку влаштували агресивні неадекватні російські імперські сусіди в нашій країні, коли після Бучі, Маріуполя, Харкова, Ізюма, закатованих жінок і дітей, вбитих наших військовополонених в Оленівці й замучених ледь живих воїнів, яких нам на обмін віддають рашисти, коли нашим полоненим відрізають голови та каструють їх на камеру, — а ми всі все одно дотримуємося звичаїв війни та всіх конвенцій, ми рятуємо людей і тварин, коли нелюди підривають дамбу і топлять цілі регіони у воді, ми знову чуємо, що "якось не так ми жартуємо", чи "чомусь не тиснемо руку якимось російським спортсменам" чи "відмовляємося виступати на одній події з російськими імперсько-лібералами", чи "якісь не такі шеврони там почепили ті, хто своїми тілами закриває цивілізований світ від російської чуми", до мене знову підкрадається це відчуття несправедливості у підході до України. Бо, здається, що жертві, яка бореться, намагаються відмовити навіть у праві на емоцію щодо ката. Як колись радянські росіяни під час Голодомору відмовляли нам в праві оплакати померлих і намагались вкрасти навіть пам’ять про наше горе.

Але у нас є мета — вижити та перемогти. І ми розуміємо що досягнення цієї мети є екзистенційно важливим для України як країни, й українців як народу. І тому ми знову відженемо від нас ці думки про несправедливість, і знову зробимо те, що ми українці вміємо робити — з подвійною силою включимося в роботу. І вигриземо нашу перемогу.

Джерело

Про авторку. Оксана Маркарова, Надзвичайний та Повноважний Посол України в США

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Світ
Україна
Голодомор
теракт
Війна з Росією
Каховка
екологічна катастрофа
Світ про Україну
Каховська ГЕС
Читайте також:
Каховська ГЕС
12 червня, 2023 понедiлок
Відновлення Каховської ГЕС перетвориться на ще одну катастрофу, - гідроархеолог Остапенко
Кім Чен Ин
12 червня, 2023 понедiлок
Кім Чен Ин заявив про бажання, "тримаючись за руки з Путіним", нарощувати партнерство з РФ й будувати надійний захист глобального миру та безпеки
Сергей Шойгу
12 червня, 2023 понедiлок
Британська розвідка пояснила, як Шойгу намагається врятувати авторитет на тлі українського наступу
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.81
    Купівля 36.81
    Продаж 37.35
  • EUR
    Купівля 39.8
    Продаж 40.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
13 червня
18:29
ЗМІ Франції
У Франції викрили дезінформаційну кампанію РФ: фейкові новини публікували начебто від імені відомих ЗМІ
18:21
путін
Путін висловив жаль через те, що підрив Каховської ГЕС начебто зірвав наступ ЗСУ на цьому напрямку
17:56
карантин, помаранчева зона
Кабмін готується до завершення COVID-карантину в Україні: що зміниться
17:28
Ексклюзив
Каховська ГЕС, підтоплення
Жодного випадку холери в Україні на сьогодні не виявлено, моніторинг триває щодня, - головний санітарний лікар Кузін
17:27
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
У Повітряних силах розповіли, чим загрожують розміщені в Брянській області ракетні комплекси "Бал"
17:24
Мавка. Лісова пісня
"Мавка" за майже чотири місяці в українському прокаті зібрала понад 150 млн грн
17:20
кадирівці
Росіяни переміщують чеченські загони "Ахмат" під Мар'їнку, - речник Сил оборони Таврійського напрямку
17:07
Засідання Генасамблеї ООН
ООН планує створити міжнародний орган для спостереження за штучним інтелектом
16:57
Ексклюзив
Валерій Чалий
Модель "ми даємо зброю Україні, а ви стримуєте Росію" нам не підходить, - дипломат Чалий
16:56
Євген Пригожин
Пригожин заявив данським журналістам, що не впевнений, чи ПВК Вагнера надалі воюватиме в Україні
16:54
Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку
Новим прем'єр-міністром Румунії став Марчел Чолаку
16:44
Оновлено
ООН
ООН заявила про готовність відвідати лівобережжя Херсонщини, але Росія не надає гарантій безпеки
16:43
Ексклюзив
Європарламент
У Європарламенті вважають, що перемовини щодо вступу України до ЄС можуть початися восени, - джерела
16:30
Робоча група погодилась підвищита виплати пораненим і надати статус УБД загиблим тероборонівцям, чекаємо голосування в сесійній залі, - Геращенко
16:27
Оновлено
Генерал армії РФ Сергій Горячев
"Інформація уточнюється": в ЗСУ прокоментували ліквідацію російського генерала Горячева
16:24
Хільда Бессі
Шеф-кухарка з Нігерії встановила світовий рекорд: готувала близько 100 годин поспіль
16:23
путін
Путін підписав закон про денонсацію РФ договору з Україною про Азовське море та Керченську протоку
16:14
Маріуполь
День звільнення Маріуполя: 9 років тому полк "Азов" разом з іншими спецпризначенцями звільнили місто від ворога
16:03
OPINION
Володимир Горбач
Напад на Чорновола: хто з дорослих у кімнаті?
15:57
Ексклюзив
російські війська окупанти
Російські війська не встигають забезпечити сталу логістику своїх сил і засобів на різних ділянках фронту, - військовий експерт Селезньов
15:56
Ексклюзив
окупанти
Окупанти вперше рухаються через Маріуполь з Бердянська, а не навпаки, - радник міського голови Андрющенко
15:50
море біля Одеси
У морі біля Одеси солоність води знизилася майже втричі, а забрудненість зросла
15:49
Ексклюзив
Ракета "Калібр"
Росіяни почали рідше застосовувати "калібри", - Гуменюк
15:45
Партнерський матеріал
Шанс на Перемогу: волонтери Фонду Slots City у травні передали допомогу армії на рекордні 10 млн грн
15:36
Міноборони поставило "на озброєння" нові моделі бронежилетів та шоломів для українських захисників
Міноборони поставило "на озброєння" нові моделі бронежилетів та шоломів для українських захисників
15:13
вулкан Майон
На Філіппінах вулкан почав вивергати лаву: тисячі людей евакуювали
15:03
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:57
Ворог намагається повернути під контроль деокуповану Макарівку на Донеччині, - Сили оборони таврійського напрямку
14:44
на фото: СБУ
Забезпечив поромну переправу ворожих військ в Україну: СБУ оголосила підозру топчиновнику РФ
14:31
В Україну 14 червня повернеться літо: прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко
14:30
F-18
Україна надіслала до Австралії запит щодо передачі понад 40 винищувачів F-18
14:30
ЗСУ
Фонд "Повернись живим" передав 1000 гранатометів українським військовим для контрнаступу
14:25
Оновлено
Атака на Кривий Ріг
Кількість загиблих від нічної атаки на Кривий Ріг зросла до 11, у місті оголошено день жалоби
14:19
снаряд
Міноборони РФ заборонило використання артилеристами снарядів 2023 року, вони виявилися бракованими
14:13
СБУ на Дніпропетровщині затримала агента ФСБ
СБУ на Дніпропетровщині затримала агента ФСБ: шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу
14:11
Росіяни обстріляли подвір'я церкви на Херсонщині
Росіяни обстріляли подвір'я церкви на Херсонщині: загинув священник, поранено жінку
14:01
бронежилети для медиків
Зеленський переніс день відзначення в Україні медичного працівника
14:01
OPINION
Сергій Марченко
Она утонула! Чому про Каховку мовчать російські "опозиціонери"?
13:47
Каховська ГЕС
Руйнування Каховської ГЕС: у Greenpeace сказали, за яких умов можливий судовий процес у Гаазі
13:29
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни завели ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV