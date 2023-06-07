1. Це було очікувано ще минулого року. Очікували, що підірвуть при нашому штурмі Херсона. Тому вже давно багато з нашого боку було підготовлено. Сподіваємося це зменшить наслідки і можливі жертви.

2. Наслідки зараз оцінити неможливо. Масштаб лиха стане зрозумілим тільки коли спаде вода. Я вірю, що вони будуть мінімальними, оскільки Господь завжди був на нашому боці.

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3. ЗАЕС — в безпеці, поки що. Оскільки має своє окреме водосховище. Але критичне зниження загального об'єму води може поставити питання підтримки станції.

ЗАЕС — в безпеці, поки що. Оскільки має своє окреме водосховище. Але критичне зниження загального об'єму води може поставити питання підтримки станції

4. Впливу на контрнаступ нема. Варіант водного десанту на лівий берег був дуже ризиковим і без цього. Але, коли спаде вода, то навпаки перспектива десанту буде мати хороші шанси, оскільки систему оборони орків змило.

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5. Пояснити цей вчинок орків з якоїсь тактичної чи стратегічної цілі дуже важко. Вони ще місяць назад евакуювали населення. Тобто планували це давно. Можливо, Путін вчергове вирішив полякати Захід своїм божевіллям. Але факт є в тому, що реакція на цей безглуздий вчинок - ще більше підтримки та зброї для України.

6. За все доведеться заплатити. Орки просто збільшують чек своїх репарацій.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист