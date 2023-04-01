Це неправда, що в історії неможливі експерименти. Так, умови дослідів завжди відрізнятимуться, і не завжди можна буде дожити до нової спроби, але якщо доживеш — дивися уважно.

800 років тому один владімірскій князь вирішував, як бути: з Заходом проти Сходу, чи зі Сходом проти Заходу. Зрештою, обрав друге. Згодом його канонізували, а ще через 300 років виник і світський культ його вибору. "Двома подвигами" називали публіцисти-євразійці його рішення битися із Заходом та схилитися перед Сходом. Мовляв, Схід хотів панувати лише над тілами, а Захід — ще й над душами, тому останній — небезпечніший.

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Один галицько-волинський князь зробив прямо протилежний вибір. Не те щоб його стратегія цілковито виправдалася, але сам факт важливий

І от зараз коливання цілого глибинного народу з розмірковуванням, наскільки краще лягти під Схід, аби лишень не розмовляти із Заходом, багато чого прояснюють у подіях 800-літньої давнини. І навпаки, знаючи, чим закінчилось тоді, можемо спрогнозувати підсумки сьогодення.

А, і вже тоді один галицько-волинський князь зробив прямо протилежний вибір. Не те щоб його стратегія цілковито виправдалася, але сам факт важливий.

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Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань

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