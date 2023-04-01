Про експерименти в історії
Умови дослідів завжди відрізнятимуться, і не завжди можна буде дожити до нової спроби
Це неправда, що в історії неможливі експерименти. Так, умови дослідів завжди відрізнятимуться, і не завжди можна буде дожити до нової спроби, але якщо доживеш — дивися уважно.
800 років тому один владімірскій князь вирішував, як бути: з Заходом проти Сходу, чи зі Сходом проти Заходу. Зрештою, обрав друге. Згодом його канонізували, а ще через 300 років виник і світський культ його вибору. "Двома подвигами" називали публіцисти-євразійці його рішення битися із Заходом та схилитися перед Сходом. Мовляв, Схід хотів панувати лише над тілами, а Захід — ще й над душами, тому останній — небезпечніший.
Читайте також: Росія — дійсно окремий світ?
Один галицько-волинський князь зробив прямо протилежний вибір. Не те щоб його стратегія цілковито виправдалася, але сам факт важливий
І от зараз коливання цілого глибинного народу з розмірковуванням, наскільки краще лягти під Схід, аби лишень не розмовляти із Заходом, багато чого прояснюють у подіях 800-літньої давнини. І навпаки, знаючи, чим закінчилось тоді, можемо спрогнозувати підсумки сьогодення.
А, і вже тоді один галицько-волинський князь зробив прямо протилежний вибір. Не те щоб його стратегія цілковито виправдалася, але сам факт важливий.
Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.5
Купівля 37.5Продаж 38.28
-
EUR
Купівля 40.42Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе