Так, ми корумпована держава. І це системна проблема.

Проте Україна — це не тільки корупція. І не стільки корупція. І ні, якби не було корупції це не призвело б відразу до перемоги над Росією. Корупція знижує нашу ефективність, але не так радикально, щоб говорити, що це заважає нашій перемозі. Так, не наближає до перемоги. Але й не є тими кайданками, які єдині не дають нам перемогти.

Якщо щось зменшує вашу спроможність на 5 відсотків, до прикладу, то це не означає, що прибравши це щось, можна перемогти вдвічі сильнішого ворога. Якщо я не буду їсти солодке, я буду в кращій спортивній формі. Але це не означає, що вийшовши на ринг, я можу здолати Усіка. Чи означає це, що треба їсти солодке? Ніт. Але треба розуміти: щоб здолати Усіка мені потрібно допомога, бажано братів Кличків. І дуже не розумно в моєму випадку стояти та картати себе, що якби я не їв солодке останній місяць, я б давно сам того Усіка здолав би.

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Що занадто, то не здорово.

І останні пів року дуже часто тема корупції переходить ту межу, де здорово. Про корупцію говорять диспропорційно багато. І часто говорять не тільки наші друзі, які конструктивні, і змушують нас боротися з корупцією, впроваджувати реформи, робити системні та інституційні зміни.

А говорять наші вороги. Щоб знизити нашу підтримку на Заході. І демотивувати суспільство всередині. І іноді здається, що всередині країни в них виходить краще. І вони майстерно сіють демотивацію і все пропало.

Але треба розуміти, що так подають тему наші вороги. І треба пам'ятати, хто ці вороги. І чи мають вони право так говорити. І росіяни, де корупція на порядок вища ніж в Україні. І угорці.

Ах точно, ці ж угорці.

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Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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