Важливий нюанс у дискусію про Бандеру та ОУН-УПА.

З кожним наступним роком дорослішання української нації позитивне ставлення до Бандери й ОУН-УПА зростало. Після 24 лютого 2022 року спостерігаємо потужний стрибок цього показника. Вважаю це здоровою реакцією українців на реальність.

Тепер про цифри. За даними групи "Рейтинг", якщо у 2012 році позитивно до Бандери ставилося 22% громадян держави, то у квітні 2022 року таких стало 74%.

Якщо у 2012 році тільки 24% громадян визнавали ОУН-УПА учасниками боротьби за незалежність України, то у 2022 році таких стало 83%.

Якщо у 2012 році позитивно до Бандери ставилося 22% громадян держави, то у квітні 2022 року таких стало 74%. Якщо у 2012 році тільки 24% громадян визнавали ОУН-УПА учасниками боротьби за незалежність України, то у 2022 році таких стало 83%

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Про коментарі іноземним ЗМІ стосовно помилок Бандери відповідь буде однозначною. Коли нація і держава борються за своє існування, розміркувати про наші помилки назовні — однозначна дурість. Якщо сильно кортить на весь світ прорефлексувати над нашими провинами перед іншими, робіть це, коли Україна переможе та убезпечить себе на довгі століття. Це якщо сильно кортить, ясна річ. Зараз точно не час.

А ще варто пам‘ятати про ленінське поняття "корисні ідіоти".

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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