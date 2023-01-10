Чому Росія - не Османська імперія
Туреччина збереглася тільки завдяки поколінню молодих, навчених за західними стандартами військових і бюрократів
Сучасна Росія в чомусь нагадує Османську імперію, яка робила свої останні подихи. Відстала в цивілізаційному сенсі величезна територія на кількох континентах, зіткана з дуже різних народів і культур. І усе це трималося на умовній адміністративній вертикалі з центром у далекому Стамбулі. Як і тепер, у далекій Москві.
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Заради порятунку і розвитку потрібно було відмовитися від величезних володінь імперії. Туреччина мала стати національною державою. Тільки так залишався шанс на її порятунок
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Туреччина збереглася тільки завдяки поколінню молодих, навчених за західними стандартами військових і бюрократів. Освічена та амбітна турецька молодь розуміла, що для того, аби вберегти батьківщину, треба зменшити її територію до меж, заселених в абсолютній більшості турками. Заради порятунку і розвитку потрібно було відмовитися від величезних володінь імперії. Туреччина мала стати національною державою. Тільки так залишався шанс на її порятунок.
Хоч сьогоднішня Росія і нагадує кволу Османську імперію, є один нюанс. В Московії немає покоління молодих освічених офіцерів, які закінчували західні військові академії і які б нарешті зрозуміли, що заради збереження бодай чогось, варто втиснутися до Московщини та кількох сусідніх областей. Тому їх не буде кому врятувати, бо у них немає своїх молодотурків.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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