У РФ зараз величезний запит в суспільстві на кардинальні зміни. Якесь вольове рішення, що змінить хід війни. Путін має вийти і явити диво. Бо ж Новий рік. Пропагандисти інтуїтивно відчувають цей запит на диво, тому тиражують абсолютно дебільне відео Путіна, де він розказує, як вірить у Діда Мороза.

У РФ зараз величезний запит в суспільстві на кардинальні зміни. Якесь вольове рішення, що змінить хід війни. Путін має вийти і явити диво. Бо ж Новий рік

Читайте також: Путіну нічого сказати російській еліті та російському суспільству

Вже понад тиждень російські пропагандисти це диво старанно імітують — розказують, що все змінилося. Всі засідання колегій Міноборони РФ, виступи Путіна, поїздки й польоти Шойгу — все це в рамках цієї імітації.

Розказують, що Міноборони РФ зробило з чогось висновки. Зараз всі мобілізуються, все запрацює і буде те, що обіцяли рік назад. Щоправда, якщо послухати повний виступ Шойгу, то можна з подивом дізнатися, що МО РФ всі завдання на 2022 рік виконало.

Читайте також: Російська пропаганда головну ставку робить на страх

У навколо кремлівській еліті тепер панує повний консенсус. Тимчасово припинили жерти одне одного. І суть цього консенсусу проста. З усіх провалів 2022 року зробили простий висновок. Взяти ще більше грошей на мілітарний сектор РФ

А також помітно, що в навколо кремлівській еліті тепер панує повний консенсус. Тимчасово припинили жерти одне одного. І суть цього консенсусу проста. З усіх провалів 2022 року зробили простий висновок. Взяти ще більше грошей на мілітарний сектор РФ. Різко підвищити частку витрат на війну в ВВП. Відроджувати 70-ті роки СРСР так вже повністю.

Хоча, здавалося б, куди вже більше? І так частка витрат на поліцію і війну більша, ніж в переважної більшості інших країн світу. Але треба ще більше.

Щоб вистачило вкрасти не тільки Шойгу з Герасимовим, але й Пригожину з Кадировим. Всі сварки нарешті забуті — всі будуть в долі. Така ось кампанія дезінформація російського населення.

Спеціально для Еспресо.

Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.