Російську пропаганду розвернуло на 180 градусів від того, що було попередні 9 місяців. Про маленьку переможну війну забуто. Про швидкі перемоги більше ніхто не квакає.

На минулому тижні сам Путін спробував щось сказати про довгу спецоперацію. Однак ентузіазму в масах це не викликало, то ж всі ресурси пропаганди були змушені кинути на пояснення, що він мав на увазі не довго і страшно, а щось інше.

Російська пропаганда головну ставку робить на розхитувані в росіянах почуття страху. Лякають війною з НАТО, нацистами, взагалі світом за кордонами РФ

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Річ у тому, що російська пропаганда головну ставку робить на розхитувані в росіянах почуття страху. Лякають війною з НАТО, нацистами, взагалі світом за кордонами РФ. І через страх намагаються мобілізувати росіян на війну. Виходить не дуже переконливо.

Тому зробили висновки, що так в лоб диванних рашистів лякати не можна. Треба підготувати ґрунт. Тепер російські пропагандисти цей ґрунт готують.

Так в лоб диванних рашистів лякати не можна. Треба підготувати ґрунт. Тепер російські пропагандисти цей ґрунт готують

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Найперше, розповіді про переможну російську армію, що йде вперед — закінчилися. Вже ніхто нікуди не йде. Це змінилося наративом про утримання ініціативи та стратегічну оборону. І від ідеї мобілізувати населення РФ на війну з НАТО ніхто не відмовляється. Навіть більше, намагаються нарешті пояснити масам, навіщо ж все-таки ця війна потрібна. З новою силою і з залученням нових облич пробують переконати пересічних, що то оборона від зовнішнього нападу, а не просто захоплення Азовського моря.

Спеціально для Еспресо.

Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

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