Нєкто Дмітрій Мєдвєдєв — речник Семи труб Апокаліпсиса, прєдводітєль собору русскіх алкашей та штучна срака для підігрівання царського трону — знову заістерив.

Пише, щось про Кієвскую губєрнію нашей радной Малороссії.

Видно невкусна була канхвєтка, яку цьому тузіку колись дав посмоктати Янукович на Козиному болоті.

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Хоч як би ця закомплексована нєдоросль не ригала, але Жиріком не виглядає, надто вже карикатурна і жалюгідна персона

І хоч якби ця закомплексована нєдоросль не ригала, але Жиріком не виглядає, надто вже карикатурна і жалюгідна персона.

А от з історичними аналогіями все ж треба бути обережніше, всяке ж може статися.

Як-не-як, але Московський улус Золотої Орди був створений ханом Менгу-Тимуром в 1277 році, а це на 431 рік раніше ніж Київська губернія.

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"Колискою Московії було криваве болото монгольського рабства, а не сувора слава епохи норманів. А сучасна Росія є не що інше, як перетворена Московія".

Карл Маркс, якщо що.

Його б точно мав читати нєдодєлкін-юрист Медвєдєв, коли вчився в Лєнінградському університеті, але напевне вже тоді підбухував.

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Про автора: Олег Манчура, журналіст.

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