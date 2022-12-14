Нєдодєлкін-юрист Медведєв
Якби ця закомплексована нєдоросль не ригала, але Жиріком не виглядає
Нєкто Дмітрій Мєдвєдєв — речник Семи труб Апокаліпсиса, прєдводітєль собору русскіх алкашей та штучна срака для підігрівання царського трону — знову заістерив.
Пише, щось про Кієвскую губєрнію нашей радной Малороссії.
Видно невкусна була канхвєтка, яку цьому тузіку колись дав посмоктати Янукович на Козиному болоті.
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Хоч як би ця закомплексована нєдоросль не ригала, але Жиріком не виглядає, надто вже карикатурна і жалюгідна персона
І хоч якби ця закомплексована нєдоросль не ригала, але Жиріком не виглядає, надто вже карикатурна і жалюгідна персона.
А от з історичними аналогіями все ж треба бути обережніше, всяке ж може статися.
Як-не-як, але Московський улус Золотої Орди був створений ханом Менгу-Тимуром в 1277 році, а це на 431 рік раніше ніж Київська губернія.
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"Колискою Московії було криваве болото монгольського рабства, а не сувора слава епохи норманів. А сучасна Росія є не що інше, як перетворена Московія".
Карл Маркс, якщо що.
Його б точно мав читати нєдодєлкін-юрист Медвєдєв, коли вчився в Лєнінградському університеті, але напевне вже тоді підбухував.
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
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