Медведєв стверджує, що у Києві "завжди думали і розмовляли російською"

Про це він у неділю, 20 листопада 2022 року, заявив у себе в ТГ-каналі.

Свою заяву, за його власними словами, Медведєв зробив у відповідь на обіцянки української влади повернути тимчасово окупований Крим.

"Щоб було все ясно, що і як треба повертати", - наголосив він.

На думку Дмитра Медведєва, "Київ - просто російське місто, в якому завжди думали та говорили російською".

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На користь такого твердження, як вважає експрезидент РФ, нібито є наступні "незаперечні факти":

"1. Київ - столиця Стародавньої Русі.

2. Київ - велике малоросійське місто у складі Російської імперії.

3. Київ - республіканська столиця у складі СРСР".

Нагадаємо, 2019 року в інтерв'ю американському кінорежисеру Оліверу Стоуну керівник РФ Володимир Путін заявив, що у Києві та Київській області "всі були православними і називали себе росіянами ("русскими"- ред.)".



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