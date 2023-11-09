Про "потік демократії" і відмову від виборів
Нарешті Банкова від своєї дурної вигадки виборів під час повномасштабної війни таки відмовилася
"І всі ми розуміємо, що зараз, у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально – якось так… легковажно та граючись вкидати в суспільство тематику виборів", - каже президент...
Після того, як не без його й офісної подачі:
- голова Верховної Ради говорив, що треба забезпечити "потік демократії";
- міністр закордонних прав у закордонній пресі заявляв: "Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України розглядає і зважує різні "за" і "проти"";
- натяками чиновники всіх сортів і рівнів намагалися прибрехати, що це, мовляв, партнери зобов'язують нас провести вибори...
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Ця заява Зеленського, як сцена з фільму "Люди в чорному", де натовпу витирали пам‘ять яскравим спалахом.
Тільки ми не у фільмі і все пам‘ятаємо.
Досить вже маніпулювати суспільством, яке заслуговує на повагу і серйозну розмову про стратегію перемоги, а не політичні ігрища.
І так, добре, якщо нарешті Банкова від своєї дурної вигадки виборів під час повномасштабної війни таки відмовилася.
Про автора: Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України.
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