"І всі ми розуміємо, що зараз, у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально – якось так… легковажно та граючись вкидати в суспільство тематику виборів", - каже президент...

Після того, як не без його й офісної подачі:

голова Верховної Ради говорив, що треба забезпечити "потік демократії";

міністр закордонних прав у закордонній пресі заявляв: "Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України розглядає і зважує різні "за" і "проти"";

натяками чиновники всіх сортів і рівнів намагалися прибрехати, що це, мовляв, партнери зобов'язують нас провести вибори...

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Ця заява Зеленського, як сцена з фільму "Люди в чорному", де натовпу витирали пам‘ять яскравим спалахом.

Тільки ми не у фільмі і все пам‘ятаємо.

Досить вже маніпулювати суспільством, яке заслуговує на повагу і серйозну розмову про стратегію перемоги, а не політичні ігрища.

І так, добре, якщо нарешті Банкова від своєї дурної вигадки виборів під час повномасштабної війни таки відмовилася.

Джерело

Про автора: Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України.

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