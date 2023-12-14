Про пріоритети та оборонне планування
На фінансування телемарафону у 2023 році Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський та Слуги народу виділили 1,5 мільярда гривень
Фактично це дотації для телеканалів олігархів, хоча олігархи можуть фінансувати свої телеканали так само, як робили це і раніше — власним коштом. Але насправді усі розуміють, що Зеленський дає хабар олігархам з коштів платників податків, за пропаганду та відсутність критики влади.
Якби замість особистого піару Зеленський витратив кошти телемарафону замість олігархів на українських воїнів для закупівлі fpv-дронів, то українська армія могла б отримати у 2023 році як мінімум 80 тисяч fpv-дронів.
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Навіть якщо припустити, що лише кожен десятий дрон вбиває хоча б одного російського солдата, цими дронами було б знищено додатково як мінімум 8 тисяч російських солдатів. Штатна чисельність мотострілецького батальйону ЗС РФ 420 військовослужбовців.
За гроші з телемарафону можна було б знищити у повному складі 20 батальйонів російської піхоти.
Але ці росіяни живуть, бо для Зеленського насправді не є пріоритетом ні перемога, ні знищення ворога, а виключно власний піар та рейтинг у владі.
1,5 мільярда на телемарафон заплановано і в бюджеті-2024. І не соромно, і дають гроші, і проголосували.
А на дрони хай солдати просять у волонтерів та скидаються з зарплати, їх Верховного головнокомандувача це не турбує. Про це не покажуть на телемарафоні, бо там не існує проблем, там постійно на екрані прославляють одного "героя" війни.
Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.
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