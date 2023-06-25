Власне, критерії присутності там зрозумілі — боєздатність та ефективність. Якщо Друга світова була позначена масштабним протистоянням спецслужб третього рейху та антигітлерівської коаліції, то російсько-українська війна продемонструвала дуже цікаві тенденції:

- Російські ФСБ та ГРУ виявилися неспроможними адекватно оцінити ситуацію в Україні, що спричинило провал плану бліцкригу, який виношував Кремль

Якщо пригадати, що після розпаду СРСР російські спецслужби беззастережно домінували на пострадянському просторі, то провал російських "майорів проніних" стає ще більш грандіозним та разючим.

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- СБУ зуміла перебудувати роботу на ходу, суттєво підвищити власну ефективність та наростити довіру до себе звичайних громадян.

- ГУР стало постачальником хороших новин про ефективну протидію окупантам.

- Українські спецслужби, поза всяким сумнівом, виросли у світовому рейтингу серед колег, домінуючи щонайменше на пострадянському просторі та взаємодіючи з колегами з НАТО.

- Це не означає, що досягнуто межі досконалості, адже війна триває, проте СБУ помітно зміцнила свої позиції.

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Про автора. Євген Магда, політолог

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