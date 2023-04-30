Про різні бульбашки в українському суспільстві
Після двох форумів громадянського суспільства в Кривому Розі та Івано-Франківську занотував собі одну найголовнішу річ
Громадянське суспільство живе у своїй бульбашці, а бізнес — у своїй бульбашці. Вони не спілкуються, ці дві окремі бульбашки. Кожна проводить свої яскраві й розумні заходи для своїх. Питання, що обговорюють обидві бульбашки, однакові.
Третя бульбашка — військові та ветерани. Спілкуються так само всередині себе, не перетинаються з громадянськими активістами та бізнесом (лише щодо підтримки). Ті самі питання обговорюють всередині себе, не виходячи за межі бульбашки.
Четверта бульбашка — митці. Та сама історія.
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Чотири бульбашки нинішньої шляхти (активісти, підприємці, військові та ветерани, митці) стурбовані тими самими проблемами. Але обговорюють їх виключно у своєму колі
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Чотири бульбашки нинішньої шляхти (активісти, підприємці, військові та ветерани, митці) стурбовані тими самими проблемами. Але обговорюють їх виключно у своєму колі.
Наявність певної кількості людей на перетині бульбашок не рятує.
Наша шляхта об'єднана цінностями, але роз'єднана організаційно й комунікаційно. У зрілій демократії таке об'єднання є завданням політичних партій. У нас доведеться це робити самим.
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
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