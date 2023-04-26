З Червінським — це не просто помста за Вагнергейт

Вдумайтеся, в чому його звинувачують? Як офіцер ССО він був учасником групи, яка здійснювала спецоперацію з вербування російського пілота, аби він транспортував в Україну російський літак.

Операція провалилася, як часто буває на війні. Червінський каже, що, на його думку, був витік інформації з ГУР. Аеродром, який був визначений точкою для приймання літака, обстріляли ракетами. Були загиблі серед тих, хто не спустився в сховище.

Зараз йому шиють злочинну діяльність, яка призвела до матеріальних збитків (внаслідок бомбардування росіян) і загибелі людей (знову через російські ракети).

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Скажіть, а якщо група військових виходить на штурм позицій, втрачає техніку, людей, то це теж буде підставою для притягнення командирів до відповідальності?

Це не просто помста. Це прямий натяк всім військовим — будете говорити щось, що не подобається владі, всі можете сісти. Закриємо поодинці. Бо зараз ми можемо все

Тому це не просто помста.

Це прямий натяк всім військовим — будете говорити щось, що не подобається владі, всі можете сісти.

Закриємо поодинці. Бо зараз ми можемо все.

Цікаво, чи означає це, що в нас вже зараз можна ставити питання про злочинну діяльність чи навпаки — бездіяльність, яка призвела до небачених втрат економіки та найстрашніших людських втрат в ході цієї війни?

У випадку з Червінським український (!) суд (!) сказав, що в бомбардуванні винний він (!), а не росіяни.

А в Бучі, Маріуполі й всіх інших жахіттях теж винен хтось в Україні? Не росіяни?

Такими іграми у вседозволеність влади відкриваються страшні скрині Пандори…

Джерело

Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

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