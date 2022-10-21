Проблем зі StarLink не буде: Резніков заявив, що Україна підтримує прямий зв'язок із Маском
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна більше не матиме проблем із обслуговуванням терміналів StarLink
Про це він повідомив у інтерв'ю виданню Politico.
За його словами, Україна підтримує постійний прямий зв'язок із засновником компанії SapceX Ілоном Маском. Зокрема цим займається міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"У них є особисте спілкування, і Михайло дуже позитивно оцінив ситуацію під час їх останнього обговорення цього питання", - сказав Резніков.
Також він зазначив, що якщо доведеться знову порушити питання фінансування, то Україна має щонайменше три джерела джерела фінансування. Серед них - пакет допомоги від Пентагону, Європи та приватні донори. Резніков додав, що незалежно від фінансування Україна "продовжить наше спілкування на технічному рівні з компанією Ілона Маска".
- 19 жовтня Ілон Маск розповів про витрати через неоплачені послуги за Starlink і витрати на захист від кібервійни.
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