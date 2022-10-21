Про це він повідомив у інтерв'ю виданню Politico.

За його словами, Україна підтримує постійний прямий зв'язок із засновником компанії SapceX Ілоном Маском. Зокрема цим займається міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"У них є особисте спілкування, і Михайло дуже позитивно оцінив ситуацію під час їх останнього обговорення цього питання", - сказав Резніков.

Також він зазначив, що якщо доведеться знову порушити питання фінансування, то Україна має щонайменше три джерела джерела фінансування. Серед них - пакет допомоги від Пентагону, Європи та приватні донори. Резніков додав, що незалежно від фінансування Україна "продовжить наше спілкування на технічному рівні з компанією Ілона Маска".

19 жовтня Ілон Маск розповів про витрати через неоплачені послуги за Starlink і витрати на захист від кібервійни.