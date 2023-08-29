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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Проблеми спецефектами не вирішуються

Ростислав Павленко
29 серпня, 2023 вiвторок
10:05
Погляд Ростислав Павленко

Як перемогти у війні, яка стала позиційною, ворога, який переважає в ресурсах?

Здоровий глузд диктує відповіді:

- стати якісно кращими;

- ефективніше використовувати ресурси, які маємо;

- отримати переважливу підтримку союзників.

Для розв'язання цих задач маємо організуватися так, щоб якнайкраще розпорядитися тим, що маємо — і послати союзникам сигнал про те, що ми є природною частиною вільного світу.

Сун Цзи вчив, що питання ведення війни та досягнення перемоги — це питання організації.

Тобто, побудови такого звʼязку між наявними елементами, який забезпечить якнайкращий результат.

Притому елементами є і матеріальні ресурси, і готовність людей жертвувати власністю, здоровʼям і життям для Перемоги, і здатність системи управління реагувати на виклики та спрямовувати всі ці ресурси куди потрібно.

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Ми бачимо, що українська влада змушена реагувати на теми, які отримали суспільний розголос та позначаються як важливі нашими союзниками.

Оскільки критерії й у суспільства, і у союзників спільні й виходять з необхідності Перемоги — проблемні теми вони визначають практично тотожно.

Корупція, неефективність і непрозорість управління.

Влада намагається реагувати на ці виклики, створюючи картинку "простих рішень", які мають задовольнити емоційно. Але зачарування чиїмось показовим вигнанням швидко вивітрюється — бо проблеми спецефектами не вирішуються.

Натомість питання організації належного управління вирішуються, якщо рішення відповідає трьом критеріям:

1. Справедливість.

Покарання має знаходити винуватих, а не призначених на цю роль владою.

До розв'язання проблем мають залучатися ті, хто здатен їх вирішити, а не кому хочуть уділити вигідний шмат.

А щоб це не лишалось благим побажанням — і відповідальність, і залучення до роботи мають здійснюватись прозоро.

І підхід до всього і всіх має бути рівним. Верховенство права і "закон один для всіх" - про це.

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2. Ефективність.

Проблема — це невідповідність результату поставленій цілі, а не факт, що про це стало відомо. Розв'язання проблеми — це не спецефект, не замітання під килим і не перемикання уваги.

Це усунення причин, через яку результат не відповідає цілі.

Результат — критерій правильності. Не соціологія підтримки.

3. Взаємодопомога.

Солідарність. Вони потрібні на всіх рівнях — від пріоритетів виділення грошей на армію і виробництво, до ставлення до ветеранів і одне до одного.

Джерело

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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